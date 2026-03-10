Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. Nella mattinata del 9 marzo, i militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, a seguito di un’accurata attività di osservazione e perlustrazione delle aree periferiche, hanno messo a segno un importante risultato nella lotta al riciclaggio di veicoli.

L’operazione, scattata in via Remo, in Contrada Morciano, ha permesso di individuare un vero e proprio deposito di veicoli di lusso e parti di ricambio di provenienza illecita. Grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari operanti, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi mezzi, tra cui:

– parti meccaniche e di carrozzeria riconducibili a un’Alfa Romeo Giulia e a una Range Rover Evoque, abilmente cannibalizzate per renderne impossibile l’identificazione immediata attraverso il telaio;

– carcasse di vetture di alta gamma, tra cui una Mercedes GLC, una Jeep Renegade e una Land Rover Discovery, risultate oggetto di furti perpetrati tra settembre e novembre dello scorso anno in diverse località del territorio nazionale;

– un’autovettura Volvo C90, con targa estera, la cui sottrazione era stata denunciata nel 2019, a testimonianza di un’attività di stoccaggio che spazia su un arco temporale ampio.

L’operazione ha richiesto un notevole sforzo logistico, coordinato magistralmente dai militari della Radiomobile. Per il recupero dei mezzi e la messa in sicurezza dell’area, è stato fondamentale il supporto del personale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, che ha operato in stretta sinergia con l’Arma.

Tutti i veicoli e i componenti rinvenuti sono stati affidati in custodia giudiziale a una ditta specializzata, in attesa delle ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Questo intervento sottolinea ancora una volta la capillarità e l’efficienza dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, costantemente impegnati nel disarticolare le filiere criminali dedite al furto e al riciclaggio di veicoli, restituendo sicurezza ai cittadini e colpendo direttamente gli interessi economici della malavita locale.