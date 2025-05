Brindisi si unisce per la prima volta alla rete delle città pugliesi coinvolte in Cinema Addiction, la rassegna cinematografica promossa da Apulia Film Commission. L’edizione primavera-estate 2025 si terrà in contemporanea anche a Bari, Foggia, Lecce e Taranto, proponendo una selezione di film in lingua originale con sottotitoli in italiano, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Le proiezioni si svolgeranno all’aperto, ogni giovedì alle ore 21 (con un’eccezione alle 18), presso l’Arena Eden di via Francia 2. In programma sei appuntamenti organizzati in due percorsi tematici: “Novecento, auf wiedersehen”, dedicato al cinema che ha chiuso il secolo scorso, e “Geografie contemporanee”, che esplora le visioni del nuovo Millennio.

Il viaggio cinematografico inizia giovedì 19 giugno con Les amants du Pont-Neuf (1991) di Leos Carax, proposto in versione restaurata 4K. Si prosegue il 26 giugno con L’odore della notte (1998) di Claudio Caligari, noir urbano interpretato da Valerio Mastandrea. Il 3 luglio sarà proiettato Vital (2004), opera visionaria del giapponese Shinya Tsukamoto.

Il percorso contemporaneo prende il via il 10 luglio con Good Time (2017) dei fratelli Safdie, seguito il 17 luglio da Hokage (2023), intensa riflessione antimilitarista firmata ancora da Tsukamoto. A chiudere la rassegna, giovedì 24 luglio, Le occasioni dell’amore (2023) di Stéphane Brizé.

“Cinema Addiction” rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il grande cinema d’autore in spazi pubblici, valorizzando l’esperienza collettiva e l’accessibilità culturale.