Il Brindisi FC comunica i prezzi dei biglietti per assistere alla partita amichevole con la Lazio Primavera, in programma giovedì 5 settembre alle ore 20.30 allo stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi. La società raccomanda ai tifosi di dotarsi in anticipo del biglietto al fine di evitare file al botteghino in prossimità della partita.

I biglietti si possono acquistare online sul portale Vivaticket (clicca qui), presso le rivendite autorizzate Vivaticket presenti in città e in provincia, infine allo stadio “Fanuzzi” nelle giornate di martedì 3 settembre (ore 16.30-20.00); mercoledì 4 settembre (ore 10.00-12.30 e 16.30-20.00); giovedì 5 settembre (ore 10.00-12.30 e a partire dalle 16.30).

Ecco i prezzi dei tagliandi d’ingresso:

▪ Tribuna centrale 17,00 (ridotto 12,00);

▪ Tribuna laterale 14,00 (ridotto 10,00);

▪ Gradinata 10,00 (ridotto 6,00);

▪ Curva Sud 7,00 (ridotto 5,00);

▪ Curva Nord 7,00 (ridotto 5,00).

Hanno diritto al biglietto ridotto: under 16, donne, over 70 e persone con disabilità dal 50 al 66%.

Hanno diritto alla gratuità le persone con invalidità dal 67% e i bambini fino a 5 anni (purché accompagnati da un maggiorenne).

