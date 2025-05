Nella notte tra sabato e domenica, il Vitastrong Store di Brindisi, situato in via Numa Pompilio 87 nel quartiere Commenda, è stato preso di mira da ignoti che, dopo aver forzato l’ingresso, hanno svaligiato l’esercizio commerciale sottraendo merce di valore e causando gravi danni strutturali agli interni. L’entità del furto ha costretto i titolari a sospendere temporaneamente l’attività.

Vitastrong è un marchio europeo attivo nel settore della nutrizione sportiva, che ha scelto Brindisi come sede del suo primo punto vendita fisico in Italia, scommettendo su un territorio complesso ma ricco di energie. Alla guida del progetto, un team giovane e motivato, composto da professionisti locali che hanno deciso di investire nella propria città, creando lavoro, valore e legami con importanti realtà sportive come la New Basket Brindisi, di cui Vitastrong è Silver Sponsor.

Il furto rappresenta un danno economico, certo, ma ancor più una ferita inferta al lavoro quotidiano, alla fiducia e alla voglia di costruire un’alternativa possibile, in una città che troppo spesso deve fare i conti con episodi simili.

In segno di solidarietà, la società Valtur Brindisi ha espresso pubblicamente la propria vicinanza a Vitastrong, condannando il gesto e rilanciando un messaggio di resilienza: “Come in campo, anche nella vita quotidiana gli ostacoli e le ingiustizie si superano con il lavoro di squadra. Ciò che faremo INSIEME!”

Il team di Vitastrong ha già annunciato che non si lascerà fermare: il progetto va avanti, con ancora più determinazione.