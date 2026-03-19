In occasione della Giornata Mondiale della persona con la Sindrome di Down, sabato 21 marzo 2026, l’AIPD di Brindisi promuove un momento d’incontro, “LA CITTÀ DELLE PERSONE”. Un evento che nasce con l’obiettivo di superare i recinti dell’assistenzialismo per costruire una rete solida tra tutte le realtà che vivono ed animano la città.

L’iniziativa, promossa dai ragazzi, dagli operatori e dalle famiglie dell’associazione, punta a coinvolgere non solo il mondo della disabilità, ma tutte le voci spesso lasciate ai margini o che lottano per una qualità della vita superiore: dai movimenti per la ciclabilità e l’ambiente, alle associazioni che si occupano di bambini e anziani, fino ai comitati per il decoro urbano.

“Vogliamo dimostrare che la fragilità non è un peso, ma il parametro su cui misurare la civiltà di una comunità”, spiegano gli organizzatori. “Se una strada è sicura per un bambino o accessibile per una persona in carrozzina, è una strada migliore per ogni cittadino. Il 21 marzo vogliamo guardarci in faccia e iniziare a progettare insieme questa città ideale”.

Nell’occasione saranno presentati i risultati ottenuti grazie al progetto “Hello Healthy – Menti e movimento”. Il progetto ha previsto l’attivazione di laboratori di psicomotricità, logopedia, educazione domiciliare, parent training e attività cognitivo-comportamentali rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni inseriti nei percorsi di autonomia promossi da AIPD Brindisi. I risultati conseguiti dimostrano concretamente quanto sia fondamentale il lavoro svolto dalle associazioni che operano quotidianamente a stretto contatto con le famiglie, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, nonché l’importanza di una reale e mirata integrazione tra dimensione sociale, sanitaria ed anche ambientale. Perché una società sana nasce dall’equilibrio tra le persone e ciò che le circonda.

L’appuntamento è previsto per la mattinata di sabato 21 marzo 2026, dalle ore 10:00, al Parco Cillarese. Durante l’evento si alterneranno momenti istituzionali, di confronto, laboratori aperti ed attività di sensibilizzazione, con il coinvolgimento attivo di tutti.