Un incendio è divampato nella notte al bar Mignon, nel rione Bozzano. Le fiamme si sono sviluppate nel dehors del locale, generando apprensione tra i residenti della zona.

Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo in tempi rapidi, evitando che l’incendio si propagasse all’interno dell’attività e causando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per accertare l’origine dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.