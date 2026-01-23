I consiglieri comunali Luperti e Greco hanno presentato una mozione finalizzata a sollecitare l’Amministrazione comunale ad estendere la “rottamazione quinquies” anche ai tributi di competenza comunale.
La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, prevede una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, consentendo ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni debitorie pregresse senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Come evidenziato nella mozione, l’applicazione della definizione agevolata ai tributi locali non avviene in modo automatico. Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, i Comuni dispongono di autonomia regolamentare in materia tributaria e possono decidere se introdurre modalità agevolate di riscossione, mediante apposita deliberazione dell’ente.
Secondo i consiglieri firmatari, una decisione tempestiva risulta essenziale per garantire certezza normativa e permettere a cittadini, professionisti e imprese del territorio di valutare consapevolmente l’adesione alla misura. Eventuali ritardi o incertezze decisionali potrebbero infatti comprometterne l’efficacia, riducendo l’impatto positivo sul tessuto economico locale.
L’estensione della rottamazione ai tributi comunali, sottolineano Luperti e Greco, potrebbe rappresentare un equilibrato punto di incontro tra le esigenze di bilancio dell’Ente e la sostenibilità economica dei contribuenti, favorendo al contempo una maggiore capacità di riscossione per il Comune.
Nella mozione, i consiglieri chiedono all’Amministrazione:
• di procedere con una deliberazione per l’estensione della rottamazione ai tributi comunali;
• che il tutto venga fatto in tempi stretti in modo da garantire ai cittadini l’opportunità di aderire alla rottamazione