I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi sono impegnati con più squadre e mezzi per domare un incendio sviluppatosi presso l’azienda TTM, nella zona industriale del capoluogo. Le fiamme hanno interessato cumuli di rifiuti all’interno dell’area dell’impianto ed hanno sollevato una densa colonna di fumo visibile a distanza.

L’intervento è ancora in corso. Sul posto anche le forze dell’ordine per la messa in sicurezza della zona e i tecnici dell’Arpa, che stanno monitorando la qualità dell’aria.

L’episodio richiama da vicino quello del 22 novembre scorso, quando un vasto rogo si sviluppò nello stesso comparto industriale, nel deposito della Tmm Demolizioni Srl, propagandosi poi ai capannoni delle ditte Bri Ecologica e Promocost Srl. In quell’occasione, l’emergenza rientrò dopo ore di lavoro e la Procura di Brindisi avviò un’indagine per accertare le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

Al momento non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguiranno fino alla completa messa in sicurezza dell’area.