La città di Brindisi ospiterà dal 14 al 16 ottobre 2025, presso il Nuovo Teatro Giuseppe Verdi, la CIPRE Expo 2025 (Critical Infrastructure Protection & Resilience Europe). L’evento, giunto alla sua decima edizione a livello europeo, si conferma come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla protezione e resilienza delle infrastrutture critiche. Per l’occasione, Brindisi diventerà per tre giorni il centro nevralgico europeo del dibattito su sicurezza fisica, cyber-security e gestione delle emergenze.

La CIPRE Expo è una conferenza internazionale con annessa esposizione, promossa dall’International Association of Critical Infrastructure Protection Professionals (IACIPP) in collaborazione con The International Emergency Management Society (Tiems). L’edizione di Brindisi è co-organizzata insieme all’Università del Salento e al Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Sicurezza e Resilienza della Infrastrutture Critiche (Crisr). Per tre giorni la nostra città diventerà il punto di incontro per esperti, operatori e aziende di tutta Europa (e non solo) riuniti per collaborare sulla sicurezza delle infrastrutture essenziali, discutendo di strategie di protezione sia fisica che cibernetica, piani di emergenza e sviluppo di infrastrutture resilienti.

“Con legittimo orgoglio accogliamo a Brindisi un parterre di relatori internazionali di altissimo profilo, con circa 200 delegati attesi da numerosi Paesi – ha detto il sindaco Giuseppe Marchionna -. La presenza prevista di enti pubblici, forze dell’ordine, aziende specializzate e organizzazioni internazionali garantirà alla nostra città un’importante opportunità di promozione del territorio”.