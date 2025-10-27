Da venerdì 31 ottobre al 2 novembre 2025, Brindisi ospiterà la 122ª tappa dell’International Street Food, il più grande festival itinerante dedicato alla cucina di strada.

L’evento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese BARI-BAT-BRINDISI e con il Patrocinio del Comune di Brindisi, trasformerà Viale Regina – Al Porto in un grande palcoscenico di sapori e culture provenienti da tutto il mondo, offrendo un’esperienza unica all’insegna del gusto, della convivialità e della scoperta.

L’inaugurazione è prevista venerdì 31 ottobre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte; sabato 1 novembre e domenica 2 novembre la manifestazione proseguirà dalle 12 alle 24, offrendo un percorso gastronomico continuo tra profumi, colori e tradizioni.

Ideata da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, la kermesse, giunta alla nona edizione, rappresenta non solo una festa del gusto, ma anche un’importante occasione di valorizzazione culturale, turistica ed economica per il territorio.

Un viaggio tra i sapori del mondo

Decine di food truck e stand proporranno specialità dai cinque continenti: pulled pork, fritture di pesce, panini al polpo, bombette pugliesi, porchetta di Ariccia, hamburger di Angus, cucina argentina, uruguaiana e messicana, pizza napoletana, caciocavallo impiccato, polpette di Porca Polpetta con porchetta d’Ariccia, piadine fatte a mano, pasta mantecata alla romana e il tradizionale kurtos ungherese.

Non mancherà una ricca selezione di birre artigianali italiane e internazionali, perfette per accompagnare ogni piatto e rendere l’esperienza ancora più completa.

L’ingresso gratuito renderà il festival accessibile a famiglie, turisti e curiosi, in un weekend che unisce cibo, cultura e socialità.

Nello stesso fine settimana, l’International Street Food farà tappa anche ad Ascoli Piceno (30 ottobre – 2 novembre 2025) e a Trento (31 ottobre – 2 novembre 2025), confermando la forza e il successo di un tour che si è ormai affermato come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati d’Italia.

IL TRONO DEL GUSTO – IL DOCU-REALITY DI RAI 2 CHE RACCONTA LO STREET FOOD

Sabato 1° novembre 2025, alle ore 9.40 circa su Rai 2, andrà in onda la settima puntata del docu-reality “Il Trono del Gusto”, il programma che racconta il dietro le quinte dell’International Street Food.

Questa settimana le telecamere del format faranno tappa ad Ancona, cuore del litorale marchigiano, per una puntata speciale in perfetto clima di Halloween, tra cucina, mistero e ironia.

Ufficio stampa Carola Assumma comunicazione