A Brindisi parte la campagna per il rinnovo dei pass residenti e degli abbonamenti per il parcheggio sulle strisce blu. Ma a colpire è soprattutto l’orario di apertura dell’ufficio dedicato: appena due ore e un quarto al giorno.

Secondo la comunicazione della società partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l., i cittadini interessati dovranno recarsi presso l’Ufficio Parcheggi nella sede di via Provinciale San Vito 187, dal 16 marzo al 17 aprile 2026, dal lunedì al venerdì.

La finestra per presentare la richiesta è però molto ristretta: dalle 8.30 alle 10.45, esclusivamente in orario antimeridiano.

Un intervallo di tempo che rischia di trasformarsi in una corsa contro il tempo per residenti e lavoratori che devono rinnovare il titolo di sosta previsto dalle ordinanze sulla circolazione del Comune di Brindisi. Chi si presenterà allo sportello dovrà portare con sé libretto di circolazione, documento di identità e, per i lavoratori, anche l’attestato di servizio.

La società ha precisato che i pass e gli abbonamenti già rilasciati e scaduti il 31 dicembre 2025 resteranno validi fino al 17 aprile 2026, termine ultimo per presentare la richiesta di rinnovo.

Dopo quella data, dal 18 aprile, chi parcheggerà nelle aree a pagamento senza esporre il nuovo titolo rischierà verbali e sanzioni secondo il Codice della strada.

Il nodo, però, resta l’organizzazione del servizio. In una città con migliaia di utenti potenzialmente interessati, la scelta di garantire lo sportello per poco più di due ore al giorno, esclusivamente nei giorni lavorativi, rischia di creare file, disagi e difficoltà soprattutto per chi lavora negli stessi orari. Un dettaglio operativo che, più della procedura in sé, sta già facendo discutere.