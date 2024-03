SS Brindisi FC comunica che da questo pomeriggio sarà possibile acquistare i biglietti per Brindisi-Taranto, match valevole per il trentatreesimo turno di campionato di Serie C Girone C, in programma per Domenica alle 18.30 presso lo Stadio “F. Fanuzzi”.

Di seguito i prezzi dei ticket che potranno essere acquistati presso il Brindisi Play Store di Viale Commenda 53 (orari di apertura 9-13 16.30-20.30) e presso lo store Mondofonia di Corso Garibaldi 55.

Di seguito tutte le info:

Curva Sud

10 euro per il biglietto intero;

5 euro per il biglietto ridotto (Under15 e Over70);

Gradinata

15 euro per il biglietto intero;

6 euro per il biglietto ridotto (Under15 e Over70);

Tribuna laterale e centrale

20 euro per il biglietto intero;

10 euro per il biglietto ridotto.

Essendoci l’obbligo di assegnare un titolo di accesso all’impianto ad ogni tifoso, il ticket ridotto verrà corrisposto anche ai bambini sotto i 15 anni.

Per l’acquisto dei ticket saranno applicati due euro di diritti di prevendita.

La capienza dei settori per domenica è di 4584 posti, ed è così ripartita:

Curva Sud, 1000;

Settore Ospiti, 500;

Gradinata, 1320;

Tribuna Centrale, 1764.

I biglietti a disposizione degli ospiti saranno 300. I ticket potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti in provincia di Taranto ed in possesso della fidelity card dalle 15.00 di oggi alle 20.00 di Sabato 23 Marzo online su vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati al costo di 10€ più diritti di prevendita.