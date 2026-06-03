Esplorare il legame profondo che unisce una comunità alle sue radici millenarie, accendendo i riflettori su un tema di drammatica attualità: la tutela del patrimonio artistico come baluardo dell’identità collettiva contro le devastazioni dei conflitti armati. È questo il cuore di “Brindisi: tra Storia, Memoria e Bellezza”, l’evento culturale organizzato dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) – sezione di San Vito dei Normanni – in programma per giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18:00, presso l’Auditorium del Museo Archeologico Regionale “F. Ribezzo” di Brindisi.

L’iniziativa nasce dalla ferma convinzione che la memoria storica e la bellezza artistica non siano elementi astratti, ma pilastri fondamentali da difendere. “Proteggere l’arte e la memoria non è solo un dovere burocratico, ma un atto d’amore verso la propria storia e un monito per il futuro”, spiegano gli organizzatori dell’ANVCG, associazione da sempre in prima linea nella sensibilizzazione sui drammi della guerra e sulla salvaguardia delle popolazioni e del loro retaggio.

Il programma della serata

Il pomeriggio culturale si aprirà con i saluti istituzionali dell’Arch. Emilia Mannozzi e del Dott. Ermanno Castagnaro, che introdurranno i temi della manifestazione. A seguire, il pubblico potrà assistere a due interventi chiave:

La Convenzione dell’Aia: L’Arch. Roberta Lopalco, docente di Disegno e Storia dell’Arte, approfondirà i dettagli del fondamentale trattato internazionale dedicato alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, evidenziandone l’importanza storica e la stringente attualità.

I tesori di Brindisi: Il divulgatore culturale e guida didattica museale Francesco Buongiorno condurrà i presenti in un viaggio di riscoperta della storia locale, svelando i dettagli e i tesori nascosti della città adriatica.

Una visita guidata esclusiva

A rendere ancora più speciale l’evento sarà il momento conclusivo: tutti i partecipanti avranno infatti l’opportunità di beneficiare di una visita guidata esclusiva tra i preziosi reperti custoditi all’interno del Museo “F. Ribezzo”, un’occasione unica per toccare con mano la grandezza del patrimonio archeologico brindisino.

L’appuntamento è quindi per giovedì 4 giugno alle ore 18:00. L’ingresso è aperto alla cittadinanza e a tutti gli appassionati di storia, arte e diritti umani che desiderano riscoprire e difendere la bellezza del territorio.

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS

Sezione Provinciale di Brindisi