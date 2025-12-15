ATTIVA BRINDISI presenta “Brindisi Turismo e Futuro”, un appuntamento pubblico di confronto e approfondimento dedicato alle strategie e alle opportunità di sviluppo turistico della città.

L’evento intende aprire il confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore per condividere visioni, proposte e azioni concrete capaci di valorizzare il patrimonio culturale, infrastrutturale e ambientale di Brindisi, proiettandolo verso un futuro sostenibile e competitivo.

L’incontro sarà introdotto dall’Avv. Diego Rachiero, Consigliere Comunale di ATTIVA BRINDISI, e moderato dal giornalista Antonio Portolano, che guiderà il dibattito tra i relatori.

Interverranno:

• Dott.ssa Emma Taveri, Founder & CEO Destination Makers

• Dott. Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia

• Prof. Avv. Francesco Mastro, Presidente AdSPMAM

• Avv. Alessandra Cursi, Presidente STP Brindisi

• Dott. Giuseppe Danese, Presidente CONFINDUSTRIA BRINDISI

Attraverso contributi qualificati e prospettive complementari, l’iniziativa offrirà una lettura integrata del sistema turistico brindisino, affrontando temi chiave come accessibilità, mobilità, governance e promozione territoriale.

L’evento si svolgerà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 17 presso Palazzo Granafei Nervegna ed è aperto alla cittadinanza, agli operatori del turismo, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano contribuire al dibattito sul futuro turistico di Brindisi.

Ingresso libero.