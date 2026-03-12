Prosegue il percorso di coinvolgimento della cittadinanza promosso dalla Comunità Energetica Levante. Venerdì 13 marzo si terrà un nuovo incontro pubblico dedicato alla scoperta e all’approfondimento della CER (Comunità Energetica Rinnovabile), una realtà nata a Brindisi, nell’aprile dello scorso anno, dalla collaborazione della cooperativa ènostra e WWF Brindisi e che sta già estendendo le proprie radici nel territorio pugliese con le sedi di Crispiano, Noci e Trani.

In un territorio caratterizzato da una forte presenza di sole, vento e mare, la costituzione di una comunità energetica rappresenta una risposta concreta per coniugare sostenibilità, giustizia sociale e tutela del territorio.

Durante l’evento, i soci di Levante, supportati dall’esperienza tecnica della cooperativa ènostra, illustreranno il funzionamento operativo di una CER. L’obiettivo è rispondere ai dubbi più comuni: cos’è esattamente una comunità energetica, quali sono i vantaggi economici e sociali per i singoli cittadini e per le imprese, e perché l’adesione rappresenti una scelta conveniente per tutta la collettività.

La Comunità Energetica Rinnovabile si configura come un modello rivoluzionario: un patto tra cittadini, imprese, enti locali e associazioni che scelgono di unirsi per produrre, condividere e consumare energia pulita prodotta a chilometro zero da fonti rinnovabili.

«Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a diventare protagonista di questo cambiamento epocale», dichiarano gli organizzatori. La CER Levante è infatti già operativa e accoglie nuove adesioni.

I cittadini interessati a far parte del progetto possono già manifestare la propria adesione attraverso il portale ufficiale: https://levante.energiecondivise.it .

Dettagli dell’evento:

Cosa: Incontro pubblico Comunità Energetica Levante

Quando: Venerdì 13 marzo

Dove: Casa di quartiere MIMIMUS, via Bastioni San Giorgio, 64

Orario: 18:30

WWF Brindisi ETS