Si è chiuso con una sconfitta il 2023 della Sidea Group Junior Fasano, che nel recupero dell’11^ giornata della Serie A Gold è stata superata per 32-26 dal Brixen.

Decisivo a Bressanone il pessimo secondo tempo della formazione biancazzurra, che invece nella prima frazione, dopo un avvio equilibrato (9-9 al 18’), aveva toccato anche il +4 (9-13 al 25’), sprecando numerose opportunità per distanziare ulteriormente gli alto-atesini. I padroni di casa, graziati ripetutamente da Marko Knezevic e compagni, accorciavano le distanze prima dell’intervallo (13-14 al 30’), per poi operare il sorpasso in principio di ripresa. Al 38’ si registrava l’ultima parità (17-17), con gli uomini di Cutura che prima si portavano sul +4 (22-18 al 44’) e poi gestivano il finale sino al 32-26 della sirena.

Una chiusura di anno solare dunque da dimenticare per i campioni d’Italia in carica, che avranno però l’opportunità di difendere il primo posto nell’ultimo turno del girone d’andata, in programma a Merano il prossimo 13 gennaio, dopo la pausa natalizia.

Tabellino

Brixen-Sidea Group Junior Fasano 32-26 (13-14 p.t.)

Brixen: Volarevic, Azzolin 1, Candido De Oliveira 11, Arcieri 7, Canete 2, E. Iballi, A. Iballi 1, Korbel 3, Sontacchi 7, Fliri, Muelhoegger, Puntaier, Stricker, Rufinatscha, Oberhollenzer, Lubinati. All.: Davor Cutura.

Sidea Group Junior Fasano: Torbjorsson 5, Angiolini 1, Amato, Pugliese 6, Leban, Messina 1, Boggia, Gallo, Cantore 7, Beharevic, Knezevic 5, Cedro, Corcione 1. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Riello-Panetta.

Classifica dopo 12 giornate: Alperia Black Devils, Brixen e Sidea Group Junior Fasano 20, Bozen 19, Conversano 17, Cassano Magnago 16, Raimond Ego Sassari 14, Teamnetwork Albatro 10, Macagi Cingoli e Sparer Eppan 8, Trieste 6, Secchia Rubiera 5, Carpi 4, Pressano 1.

Prossimo turno: Secchia Rubiera-Teamnetwork Albatro, Pressano-Sparer Eppan, Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano (13/01, ore 19), Conversano-Bozen, Brixen-Trieste, Carpi-Cassano Magnago (16/01), Macagi Cingoli-Raimond Ego Sassari (24/01)

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO