Continuano gli appuntamenti di Business Corner, uno spazio di incontro e confronto tra imprese, professionisti e cittadini nato con l’obiettivo di creare connessioni, condividere esperienze e generare nuove opportunità per il territorio.

Il format dell’iniziativa prevede, di volta in volta, la presenza di ospiti che portano la propria esperienza per affrontare temi capaci di collegare mondi diversi — dall’impresa allo sport, dalla crescita personale alla società — offrendo spunti concreti di riflessione e ispirazione.

Protagonista di questo appuntamento è stato il Colonnello Carlo Calcagni, ufficiale dell’Esercito e atleta paralimpico, che ha condiviso la sua intensa esperienza di vita segnata da una grave contaminazione durante una missione nei Balcani e da una lunga battaglia contro una malattia altamente invalidante.

Attraverso il suo racconto autentico, il Colonnello ha mostrato come forza, resilienza e determinazione possano trasformare le difficoltà in energia positiva, offrendo un esempio capace di parlare non solo alla sfera personale ma anche a quella professionale.

Nel suo intervento ha raccontato anche la sua esperienza nello sport ad alto livello, sottolineando quanto questo mondo abbia molti punti in comune con quello dell’impresa: entrambi richiedono visione, disciplina, resilienza e spirito di squadra.

Come lui stesso ha ricordato, nessun atleta vince da solo e nessun imprenditore costruisce valore da solo.

È proprio questo lo spirito di Business Corner, iniziativa promossa da ANCE Brindisi e dai Professionisti di Confcommercio Brindisi: creare uno spazio in cui esperienze diverse possano incontrarsi, contaminarsi e generare nuove idee, trasformando le sfide quotidiane in occasioni di crescita e collaborazione.