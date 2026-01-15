L’amministrazione comunale di Ostuni compie un passo decisivo verso la costruzione di una comunità più inclusiva e solidale aderendo formalmente al progetto “Ostuni Città Amica delle Persone con Demenza”, collegato al programma nazionale della Federazione Alzheimer Italia – Dementia Friendly Community. La delibera di Giunta n. 192 del 27 giugno 2024 sancisce infatti l’adesione della città a un percorso che punta a ridurre discriminazioni e isolamento, promuovendo un cambiamento culturale all’interno della cittadinanza.

La scelta nasce dalla consapevolezza che l’Alzheimer e le altre forme di demenza rappresentano una delle principali sfide sociali e sanitarie. In Puglia, una persona su tre oltre i 65 anni muore a causa di una demenza o di malattie del sistema nervoso, mentre la rete dei servizi spesso non riesce a rispondere pienamente ai bisogni delle famiglie. Per questo, esperienze internazionali come quelle del Regno Unito, del Giappone e della Germania hanno dimostrato quanto sia fondamentale il coinvolgimento attivo delle comunità nel contrastare il pregiudizio e nel favorire relazioni consapevoli con i malati e i loro caregivers.

Nel solco di questo percorso, il Centro Diurno “San Francesco da Paola”, realtà già impegnata nella promozione del progetto nazionale “Comunità Amica delle Persone con Demenze”, ha annunciato un nuovo appuntamento del Caffè Alzheimer, in programma venerdì 16 gennaio pv alle ore 15.30 per l’insediamento del Tavolo Cittadino della Comunità Amica delle Persone con Demenza. L’incontro, dedicato a familiari e associazioni, si terrà nella sede di Via Giosuè Pinto 52 e rappresenterà un momento di ascolto, confronto e informazione sui progetti previsti per il 2026.

L’evento verrà coordinato dott. Francesco Colizzi, psichiatra e consulente del Centro Diurno; Parteciperanno varie figure professionali e istituzionali che da tempo collaborano per costruire una rete territoriale capace di sostenere quotidianamente i nuclei familiari coinvolti.