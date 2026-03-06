Il Consiglio direttivo della ATS Brindisea apprende dalla stampa il proprio presunto coinvolgimento in una delle cordate che si sarebbero presentate all’avviso pubblico per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini.

A tal proposito si precisa che i membri dell’ATS sono stati contattati, nelle scorse settimane, da diversi soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico. In tutti i casi la rete ha manifestato apertura al dialogo e disponibilità a possibili forme di collaborazione, nel rispetto dei valori di sostenibilità ambientale e sociale sui quali si fonda.

ATS Brindisea rappresenta infatti una rete di realtà del territorio impegnate nella valorizzazione del mare e della costa brindisina, nella promozione di attività in natura, nell’educazione ambientale e nella tutela degli ecosistemi marini e costieri.

Si precisa tuttavia che Brindisea ATS non ha aderito formalmente ad alcuna cordata né risulta coinvolta in alcuna proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso pubblico.

La rete conferma la propria disponibilità a collaborare con tutti i soggetti che condividano l’obiettivo di una valorizzazione responsabile della costa brindisina, nel pieno rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale del territorio.