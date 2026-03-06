March 6, 2026
Mar 6, 2026    Posted by    news

Il Consiglio direttivo della ATS Brindisea apprende dalla stampa il proprio presunto coinvolgimento in una delle cordate che si sarebbero presentate all’avviso pubblico per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini.

A tal proposito si precisa che i membri dell’ATS sono stati contattati, nelle scorse settimane, da diversi soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico. In tutti i casi la rete ha manifestato apertura al dialogo e disponibilità a possibili forme di collaborazione, nel rispetto dei valori di sostenibilità ambientale e sociale sui quali si fonda.

ATS Brindisea rappresenta infatti una rete di realtà del territorio impegnate nella valorizzazione del mare e della costa brindisina, nella promozione di attività in natura, nell’educazione ambientale e nella tutela degli ecosistemi marini e costieri.

Si precisa tuttavia che Brindisea ATS non ha aderito formalmente ad alcuna cordata né risulta coinvolta in alcuna proposta progettuale presentata nell’ambito dell’avviso pubblico.

La rete conferma la propria disponibilità a collaborare con tutti i soggetti che condividano l’obiettivo di una valorizzazione responsabile della costa brindisina, nel pieno rispetto dell’ambiente e del patrimonio naturale del territorio.

Comments are closed.