Si è svolta questa mattina a Cala Materdomini l’iniziativa “Spiagge Pulite” promossa da Legambiente Brindisi in collaborazione con l’I.I.S.S. “Ferraris – De Marco – Valzani”, nell’ambito del progetto “CITIZENSHIP” – PNRR AGENDA SUD “Verso SUD”.

Oltre 20 studenti delle classi 2^D, 1^ e 2^ AMIT, accompagnati dai docenti e dai volontari di Legambiente, hanno ripulito il tratto di costa nord della città, deturpato negli ultimi mesi da atti vandalici ingiustificabili.

Dopo un momento formativo al Porticciolo Turistico sui temi della tutela degli ecosistemi costieri, i ragazzi con i volontari si sono spostati sul litorale dove hanno proceduto alle attività.

Durante le operazioni numerosi cittadini ci hanno rappresentato le difficoltà ad effettuare in spiaggia il deposito dei rifiuti, che rimangono ammassati in diversi punti alle intemperie, data l’esiguità dei cestini di raccolta e senza poter compiere il deposito differenziato degli stessi.

I presenti hanno, altresi, evidenziato a fronte dei lavori in corso, la mancanza in loco di un parcheggio utile ai fruitori della spiaggia di cala materdomini, dei marciapiedi che consentano di giungervi in sicurezza e di una piazza ombreggiata con panchine, per rendere attrattivo e maggiormente fruibile l’intera zona.

Durante le operazioni i ragazzi hanno raccolto oltre 15 sacchi di rifiuti: plastica, vetro, residui di falò e materiale abbandonato dopo gli atti vandalici. Erano presenti in loco per un sopralluogo anche gli imprenditori che hanno intrapreso la gestione dell’area, i quali subito si sono prestati personalmente, supportando nella raccolta i ragazzi ed i volontari.

Oggi i ragazzi, con il loro lavoro, hanno messo in atto una forma di azione di rivalsa, propria della cittadinanza attiva, dimostrando a tutti coloro che sinora hanno maltrattato quel luogo quanto sia opportuno il rispetto del bene pubblico per poterne continuare a fruirne. Con questo ci sentiamo di dire che Cala Materdomini può e deve tornare ad essere un punto di riferimento per tutti i brindisini, sperando che l’amministrazione prenda atto di quanto evidenziato alla nostra presenza dai cittadini intervenuti.

L’iniziativa assume un valore ancora più forte alla luce dei lavori di riqualificazione in corso sull’area, volti a contrastare erosione e degrado e a valorizzare le peculiarità ambientali del litorale.

Legambiente ringrazia il Dirigente Scolastico, i docenti accompagnatori e tutti gli studenti, nonchè l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) per l’impegno e la sensibilità dimostrata