Per l’Epifania l’Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo sport” del Presidente Carmine Iaia raddoppia. E così, l’iniziativa solidale verso i bambini costretti a trascorrere le festività di questo periodo dell’anno in Ospedale o sotto cura è ripartita con ben due obiettivi solidali, i bambini ospiti della struttura “La nostra famiglia” e i piccoli ricoverati nel Reparto Pediatria dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi.

Una delegazione di “Uniti per lo sport” insieme al maestro Carmine ha donato quindi le calze esclusive dell’associazione ai bambini ricoverati nell’Unità Operativa di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Di Summa-Perrino” di Brindisi, dietro autorizzazione della Direzione Sanitaria e con la complicità di medici, caposala e infermiere. Un altro pensiero speciale, è stato invece rivolto, nella stessa mattinata, presso la struttura de “La nostra famiglia” di Brindisi dove a ben 75 bambini sono state consegnate le calze dell’associazione.

Nel particolare, l’iniziativa ha visto la partecipazione di Boxe Iaia del maestro Carmine Iaia, Asd Black Deer di Fabio Fontò, Vertical Gym della maestra Simona Melli, Ginnastica La Rosa di Luigi e Barbara Spagnolo, New Sport Padel di Francesco Martella, Centro Sportivo Bellaria del Presidente Francesco Giorgino, Circolo Tennis del Presidente Angelo Argentieri, Asd Quidditch di Andrea Lupo, Aurora Basket del Presidente Fabio Minieri, 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, Centro Arte Danza di Claudia Giubilo, Tango Levante della maestra Ilaria Caravaglio, Dinamo Basket del Presidente Sergio Angelelli, Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio, Invictus Fight Lab del maestro Mino Gorgoni, Progetto Benessere della maestra Silvia Gorgoni, Federazione Italiana Krav Maga del maestro Antonio Sardano, Evolution Fitness di Andrea De Luca e Universal Sporting di Vincenzo Battista

<<È così da sempre, fare del bene mi fa stare bene - ha dichiarato il maestro Carmine Iaia - Uniti Per Lo Sport non si smentisce mai, dopo la consegna dei doni natalizi, oggi ha consegnato le calze dell'Epifania ai bambini del "La Nostra famiglia" e ai bambini ricoverati nel Reparto "Pediatria" dell'Ospedale "Perrino" di Brindisi. Ringrazio le società di "Uniti per lo Sport" partecipanti. Sono davvero orgoglioso di rappresentare in qualità di Presidente queste fantastiche associazioni, gestite da meravigliose persone alle quali dico grazie di vero cuore. Un sentito ringraziamento al Direttore della nostra famiglia, alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale "Perrino", ai medici, la caposala e a tutto il personale del Reparto di Pediatria e ringrazio il sempre disponibile Nico Lorusso>>.

In una mattinata carica di sorrisi e calore, la Befana ha fatto la sua annuale e attesa apparizione al reparto di pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi, portando con sé non solo le tradizionali calze piene di dolcetti e caramelle, ma anche un momento di gioia per i bambini ospiti e le loro famiglie. L’evento speciale, ormai un appuntamento fisso e molto atteso ogni anno, è stato reso possibile grazie all’impegno e alla sensibilità dell’associazione “ANAP – ANCOS Città di Brindisi”, che lavora per regalare ai piccoli degenti un momento di normalità e spensieratezza.

Presente alla singolare visita, l’assessore al Marketing del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: «In momenti come questi, in cui i piccoli ospiti affrontano sfide così grandi, un gesto di pura gioia come la visita della Befana può fare davvero la differenza. È un simbolo di speranza e di comunità che va ben oltre la semplice distribuzione di dolci». L’evento di quest’anno ha visto una partecipazione entusiastica sia da parte dei bambini che del personale dell’ospedale, dimostrando ancora una volta come la solidarietà e la comunità possano avere un impatto profondo sul benessere emotivo e psicologico dei pazienti più giovani.

L’associazione “ANAP – ANCOS Città di Brindisi”, con il supporto dell’Amministrazione comunale e di numerosi volontari, ha lavorato senza sosta per organizzare l’evento, curando ogni dettaglio per garantire che ogni bambino ricevesse una calza piena di sorprese e un momento di stupore. La Befana, con il suo carico di dolciumi e regali, non è stata l’unica sorpresa della giornata. L’incontro ha visto anche alcuni momenti ludico-ricreativi, che hanno permesso ai bambini di dimenticare per qualche istante le loro difficoltà e di immergersi in un mondo di fantasia e allegria.

«È una profonda emozione per noi essere parte di questa meravigliosa iniziativa – ha commentato il presidente dell’associazione “ANAP – ANCOS”, Marcello Palmisano -. Vedere i sorrisi sui volti dei bambini ripaga in un attimo e ampiamente il complesso lavoro organizzativo». Con il commiato dell’attempata strega buona, l’associazione e l’ospedale hanno espresso il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla speciale mattinata, confermando il impegno incondizionato a sostegno di iniziative di solidarietà per le famiglie e i bambini che affrontano sfide di salute.

La giornata dell’Epifania ha visto anche un’altra vecchietta dei doni volare per il cielo piovoso del territorio brindisino: quella promossa dall’associazione di promozione sociale “Il Paradiso del Dono” che ha fatto visita ai bambini delle strutture minorili, le comunità educative ospitanti minori non accompagnati e i centri antiviolenza, per distribuire loro i giocattoli raccolti attraverso una campagna solidale iniziata lo scorso mese di settembre.