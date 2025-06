Dal 18 al 20 giugno prossimi la Sifet* (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia), organizzerà a Brindisi la 66ma edizione del suo convegno annuale sul tema “CAMBIAMENTI -(Panta rei – Πάντα ῥεῖ )” . L’evento si terrà a Brindisi, Palazzo Granafei – Nervegna, via Duomo 20, con inizio alle ore 9.30.

Da sempre “tutto scorre”, ma ci sono epoche con cambiamenti graduali e altre dove sono repentini, se non violenti. La domanda è: come si pone la Geomatica rispetto ai cambiamenti e alla richiesta di gestirli, anche rispetto alla collocazione spaziale?

A questo proposito, dal 18 al 20 giugno prossimi la Sifet (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia), organizzerà a Brindisi la 66ma edizione del suo convegno annuale sul tema “CAMBIAMENTI -(Panta rei – Πάντα ῥεῖ )” , che avrà luogo nella sede di Palazzo Granafei – Nervegna, in via Duomo 20, con inizio alle ore 9.30.

All’evento sono chiamati a confrontarsi docenti universitari, ricercatori e professionisti che arrivano da tutta Italia, su tre grandi tematiche.

Si parlerà di:

1. Sistemi di riferimento e Cartografia

2. Cambiamenti climatici e Geomatica

3. GeoAI: Intelligenza artificiale o Statistica aumentata

Il convegno verterà anche su altre sessioni e riproporrà attività svolte con successo nelle edizioni precedenti.

Molteplici gli eventi collaterali*, fra corsi di aggiornamento (17 giugno) per i professionisti, al Premio -Sessione Giovani Autori, riservato agli “under 35”; i finalisti, provenienti dagli ambiti professionali, formativi e della ricerca, presenteranno le loro esperienze su temi di fotogrammetria e di topografia.

E ancora,le varie sessioni:

• Geomatica e Giubileo 2025, analisi dei contributi della Geomatica per la modellazione 3D e per l’osservazione dei cambiamenti in corso a Roma nel 2025;

• sessione AperiPoster, presentazione dei poster (sui temi 1, 2 e 3), con successiva premiazione dei “Best Poster” scelti da una commissione e dai convegnisti;

• sessione Demo in the Field, a cura delle ditte presenti con dimostrazioni in campo delle più moderne strumentazioni geomatiche, per apprezzarne le potenzialità.

• Presentazione del DATASET, proposto alla Comunità della Geomatica Italiana, sulla Benchmark-Classificazione di nuvole di punti a drone.

Negli spazi del convegno sarà allestita la mostra strumentale, con la presentazione da parte delle ditte della geomatica delle tecnologie più innovative.

Sono state organizzate anche delle attività sociali:

• a margine dell’evento congressuale la seconda edizione del Torneo di Padel fra i convegnisti SIFET;

• al termine del convegno, è prevista la cena sociale presso il porticciolo turistico, con vista sul mare;

• la visita guidata al Castello Forte a Mare, raggiungibile con il servizio della motobarca nel Porto.

La partecipazione ai corsi e al Convegno darà diritto dei CFU per i professionisti che li richiederanno.

Al seguente link la descrizione dettagliata del programma: https://www.sifet.org/convegno-2025/

Al seguente link l’iscrizione ai corsi di formazione che si terranno martedì 17:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda6nRnfFksyLPUExYVrkk2wnHvn0Y2kRuEIHjBpaJ6pQlpkw/viewform?pli=1

Prima dell’inizio del Convegno, in collaborazione con AUTEC (associazioni degli universitari di topografia e cartografia) saranno presentato lo stato dell’arte della ricerca nel settore della Geomatica da parte di tutti i dottorandi italiani.

Gli organi di informazione sono invitati

La SIFET* (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) è una libera associazione di studiosi, tecnici e organizzazioni pubbliche e private interessati ai processi di acquisizione, trattamento, gestione e diffusione delle informazioni territoriali, con particolare riferimento alle metodologie e alle tecnologie fotogrammetriche, topografiche e geodetiche correlate a tali processi.