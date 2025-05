È ormai tutto pronto per la partenza delle atlete brindisine alla volta di Lignano Sabbiadoro, dove, dal 12 al 18 maggio 2025, si svolgeranno le fasi nazionali dei Campionati Nazionali CSI di Ginnastica Ritmica, presso il Palasport Bella Italia. Un evento di rilievo nazionale che vedrà la partecipazione di centinaia di ginnaste provenienti da ogni angolo d’Italia, tra cui anche tre società affiliate al Comitato CSI di Brindisi, chiamate a rappresentare con impegno e fierezza il nostro territorio.

A prendere parte alla manifestazione saranno:

● ASD Relevè Ritmica Brindisi, con una delegazione composta da 62 atlete,

● ASD Ginnastica Temese Brindisi, con 17 atlete in gara,

● ASD Livelli Dance, che porterà in pedana 5 atlete.

Il Campionato di Ginnastica Ritmica CSI per la stagione 2024/2025 si è rivelato ricco di partecipazione, entusiasmo e alto valore tecnico. Le ginnaste brindisine hanno seguito un percorso articolato e formativo, che ha preso il via con la fase territoriale svoltasi il 23 febbraio 2025 presso il Palamalagoli di Brindisi, per poi proseguire con due prove regionali: la prima, l’8 e 9 marzo 2025 sempre al Palamalagoli, e la seconda, il 22 e 23 marzo 2025 a Corigliano d’Otranto.

Il coinvolgimento delle famiglie, dei tecnici e dei dirigenti ha contribuito a creare un ambiente positivo, rafforzando lo spirito di squadra che è da sempre uno dei valori fondanti del Centro Sportivo Italiano. Le atlete brindisine, attraverso il lavoro quotidiano, la disciplina e la passione, hanno dimostrato grande determinazione e maturità tecnica, guadagnandosi con merito il diritto di calcare la pedana nazionale.

Con questo spirito, il CSI Brindisi si appresta a vivere una settimana intensa e carica di emozioni, in cui le società rappresentanti avranno l’occasione di confrontarsi con realtà provenienti da tutta Italia, portando con sé non solo il risultato sportivo, ma soprattutto il valore di un percorso condiviso e la fierezza di rappresentare il proprio territorio in uno degli eventi più importanti dell’anno sportivo.

