L’investimento di Eni Storage System a Brindisi rappresenta un segnale di speranza concreto e una straordinaria occasione di riscatto per la nostra terra. Non stiamo parlando soltanto di un nuovo impianto industriale ma di un ponte verso il futuro che permette di trasformare una fase delicata come la chiusura del cracking in una nuova stagione di sviluppo legata alle batterie e all’energia pulita. È nostra intenzione sostenere questo progetto perché crediamo che Brindisi meriti di essere protagonista della transizione energetica nazionale. Tuttavia per rendere questa visione una realtà solida e vantaggiosa per tutti occorre un impegno corale che vada oltre le semplici dichiarazioni d’intento. È il momento di un nuovo protagonismo che coinvolga ogni singola parte in causa.

Le Istituzioni e le associazioni datoriali insieme ai sindacati devono sentirsi chiamati a un compito comune ossia fare in modo che Brindisi non sia solo il luogo dove sorge solo una fabbrica ma il cuore di una vera filiera produttiva integrata. Vogliamo che le nostre imprese locali siano messe nelle condizioni di crescere e di competere diventando i fornitori principali di questo grande polo tecnologico. Questo percorso richiederà certamente investimenti importanti da parte del nostro tessuto produttivo e imprenditoriale ma tali sforzi devono essere accompagnati da garanzie chiare da parte di Eni Storage System.

Serve un patto di fiducia in cui l’azienda si impegni a valorizzare le competenze del territorio e le nostre maestranze in modo prioritario. Proprio per questo motivo riteniamo indispensabile l’avvio immediato di un tavolo operativo di concertazione. Immaginiamo uno spazio di confronto costante e trasparente dove tutti gli attori possano sedersi per pianificare insieme ogni passaggio. Questo tavolo dovrà servire a mappare le necessità tecnologiche di Eni e a preparare le nostre aziende a rispondere con eccellenza. Solo lavorando uniti potremo dimostrare che Brindisi è pronta a vincere la sfida del mercato globale diventando un modello di innovazione e coesione sociale per trasformare questa opportunità in una certezza per le future generazioni.

Francesco Cannalire segretario cittadino e consigliere comunale PD Brindisi