L’Assemblea dei Soci di Cantine Due Palme ha riconfermato Melissa Maci (08.04.1977) alla guida della cooperativa, nel corso della seduta convocata anche per l’approvazione del 36° Bilancio. Nella stessa occasione, l’Assemblea ha riconfermato anche il Consiglio di Amministrazione.

Una scelta di continuità in un momento che, per il vino, è tutto fuorché semplice. Produzione mondiale ai minimi e consumi in ulteriore calo. Un quadro che si intreccia con costi di produzione aumentati, logistica più fragile e mercati più nervosi.

Eppure, dentro questa crisi, si aprono varchi. Nuove abitudini, nuove richieste, nuove occasioni: maggiore attenzione a sostenibilità, qualità percepita e rapporto valore-prezzo . In Italia, i principali osservatori descrivono una fase di assestamento complessa che chiede strategie più rapide, più mirate e più innovative.

Ringrazio per la fiducia rinnovata. Continueremo ad operare con serietà, ascolto e determinazione – dichiara la Presidente Melissa Maci – per rendere Cantine Due Palme sempre più solida e garantire stabilità e continuità a soci e collaboratori -.

Il mandato si apre con una priorità netta: proteggere valore e redditività della filiera, rafforzando identità e posizionamento, senza perdere l’anima cooperativa. Cantine Due Palme conferma una traiettoria fondata su innovazione agricola e di cantina, attenzione ai mercati e investimenti selettivi, con un approccio prudente ma orientato alla crescita.

Sul fronte industriale e di sistema, la cooperativa continua a lavorare su qualità, ricerca e sostenibilità, anche attraverso percorsi strutturati e certificazioni. Tra gli elementi distintivi: pratiche di viticoltura sostenibile, progetti di controllo dei residui e standard riconosciuti a livello internazionale.

Cantine Due Palme è presente sui mercati esteri con una rete consolidata e una vocazione internazionale: export in oltre 70 Paesi. Un asset che oggi pesa ancora di più, in una fase in cui la domanda globale è meno prevedibile e la competizione si gioca sul dettaglio: affidabilità, brand, continuità di qualità.

La conferma di Melissa Maci e il rinnovo del CdA rafforzano la continuità di gestione in una fase delicata per il settore. Per Cantine Due Palme la priorità resta una: solidità della cooperativa, tutela della base sociale e sviluppo dei progetti di qualità e sostenibilità.