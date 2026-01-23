January 23, 2026
Gen 23, 2026    Posted by    news

L’Assemblea dei Soci di Cantine Due Palme ha riconfermato Melissa Maci (08.04.1977) alla guida della cooperativa, nel corso della seduta convocata anche per l’approvazione del 36° Bilancio. Nella stessa occasione, l’Assemblea ha riconfermato anche il Consiglio di Amministrazione.
Una scelta di continuità in un momento che, per il vino, è tutto fuorché semplice. Produzione mondiale ai minimi e consumi in ulteriore calo.  Un quadro che si intreccia con costi di produzione aumentati, logistica più fragile e mercati più nervosi.
Eppure, dentro questa crisi, si aprono varchi. Nuove abitudini, nuove richieste, nuove occasioni: maggiore attenzione a sostenibilità, qualità percepita e rapporto valore-prezzo . In Italia, i principali osservatori descrivono una fase di assestamento complessa che chiede strategie più rapide, più mirate e più innovative. 
Ringrazio per la fiducia rinnovata. Continueremo ad operare con serietà, ascolto e determinazione – dichiara la Presidente Melissa Maci – per rendere Cantine Due Palme sempre più solida e garantire stabilità e continuità a soci e collaboratori -.
Il mandato si apre con una priorità netta: proteggere valore e redditività della filiera, rafforzando identità e posizionamento, senza perdere l’anima cooperativa. Cantine Due Palme conferma una traiettoria fondata su innovazione agricola e di cantina, attenzione ai mercati e investimenti selettivi, con un approccio prudente ma orientato alla crescita.
Sul fronte industriale e di sistema, la cooperativa continua a lavorare su qualità, ricerca e sostenibilità, anche attraverso percorsi strutturati e certificazioni. Tra gli elementi distintivi: pratiche di viticoltura sostenibile, progetti di controllo dei residui e standard riconosciuti a livello internazionale.
Cantine Due Palme è presente sui mercati esteri con una rete consolidata e una vocazione internazionale: export in oltre 70 Paesi. Un asset che oggi pesa ancora di più, in una fase in cui la domanda globale è meno prevedibile e la competizione si gioca sul dettaglio: affidabilità, brand, continuità di qualità.
La conferma di Melissa Maci e il rinnovo del CdA rafforzano la continuità di gestione in una fase delicata per il settore. Per Cantine Due Palme la priorità resta una: solidità della cooperativa, tutela della base sociale e sviluppo dei progetti di qualità e sostenibilità.

Comments are closed.