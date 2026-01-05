Tra gli appuntamenti più attesi della stagione “Tutte le storie del mondo”, arriva “Cappuccetto Rosso”, uno spettacolo intenso e suggestivo che rilegge il grande classico attraverso la forza del corpo, della danza e dell’immaginazione.

La firma è quella di Michelangelo Campanale, che trasforma la fiaba in una visione potente, fatta di immagini evocative e coreografie di grande impatto. In scena prende forma un racconto universale, capace di parlare ai bambini e di coinvolgere gli adulti, restituendo tutta l’attualità di una storia che continua a vivere nel tempo. Il lupo non trionfa, eppure resta: simbolo di paure, desideri e racconti che non smettono di attraversarci.

Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia La Luna nel Letto, in coproduzione e con la collaborazione della Compagnia Eleina D, ed è pensato per un pubblico a partire dai 6 anni, con una durata di 50 minuti.

Un’occasione preziosa per vivere il teatro in famiglia e lasciarsi guidare dall’incanto di una fiaba che si fa movimento, visione e poesia.

Un appuntamento da segnare in agenda, quello di domenica 11 gennaio 2026, alle 18.00, al Nuovo Teatro Verdi

Biglietteria

Ingresso: 6 euro (adulti e bambini)

Acquisto online: vivaticket.com

https://www.vivaticket.com/it/ticket/cappuccetto-rosso/292866

Info e prenotazioni: 338 7733796 • 349 4490606