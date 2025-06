“Per la Puglia oggi è una giornata terribile: un carabiniere è stato ucciso da criminali mentre proteggeva i cittadini, nell’esercizio del lavoro che ha svolto fino all’ultimo con straordinario senso del dovere. A un passo dalla pensione, dopo una vita a servizio dello Stato, il brigadiere capo Legrottaglie ha perso la vita per mano di delinquenti senza scrupolo. Non bastano le parole per esprimere il dolore di tutta la comunità e la gratitudine per lui, per i suoi cari e per tutti gli uomini e le donne che ogni giorno garantisco la sicurezza pubblica con il più alto spirito di sacrificio”. Lo dichiarano i consiglieri regionali e i parlamentari pugliesi di Forza Italia./comunicato