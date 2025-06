.

“Stava svolgendo il suo lavoro, quello di garantire la sicurezza per il territorio in cui operava e per questo è stato ucciso. Sarebbe dovuto andare in pensione tra un mese il brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Quello che è accaduto questa mattina a Francavilla Fontana fa rabbia, addolora e richiama tutti alla responsabilità per contrastare l’ondata di violenza che sta caratterizzando questi nostri tempi e le nostre comunità. La speranza è che al più presto sia identificati i criminali responsabili di un gesto così terribile.

Esprimo il mio cordoglio e dell’intero Consiglio regionale della Puglia per la perdita di Carlo Legrottaglie, un servitore dello Stato. Alla sua famiglia, ai suoi affetti e all’Arma dei carabinieri la nostra vicinanza”.