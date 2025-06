Le volontarie e i volontari del Presidio Libera di Ostuni e di tutto il Coordinamento Provinciale di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, appresa la terribile notizia dell’uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, avvenuta questa mattina a Francavilla Fontana durante una sparatoria con due rapinatori, esprimono sincera vicinanza e solidarietà ai suoi familiari, al Generale dell’Arma Salvatore Luongo, al Comandante Provinciale Leonardo Acquaro e ai colleghi del Nucleo Radiomobile. I presunti responsabili sono stati individuati dalla Polizia di Stato a Grottaglie e uno di loro è morto a seguito di un secondo conflitto a fuoco.

Il Brigadiere Capo Legrottaglie è caduto questa mattina mentre compiva il proprio lavoro. In tutto il territorio provinciale la sua morte ci lascia profondamente scossi e indignati. Conoscevamo Carlo e conosciamo i suoi familiari: aveva 59 anni, era vicino alla pensione ed era un uomo dedito alla famiglia e al lavoro. Carlo ha adempiuto con spirito di servizio e senso di responsabilità al proprio dovere per il bene di tutte e tutti: di ciò gli saremo sempre immensamente grati.

In questo momento di sofferenza per la sua famiglia e per tutta la comunità ostunese è il tempo del rispetto del dolore, ma è anche il momento per riflettere su quale contributo possiamo dare come cittadine e cittadini affinché nel nostro territorio si generino sviluppo etico e giustizia sociale e non si ripetano più fatti simili. La vita e l’esempio del Brigadiere Capo Legrottaglie ci chiamano a fare di più, a fare ciascuno di più e meglio la propria parte.

Come Libera ci stringiamo in un abbraccio alla moglie e alle figlie di Carlo Legrottaglie. Per onorare la sua memoria continueremo a impegnarci nel nostro territorio e a prenderci cura insieme delle nostre comunità.

Coordinamento Provinciale di Libera Brindisi