San Vito dei Normanni (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio. I Carabinieri denunciano una persona trovata in possesso di un coltello a serramanico e di un bastone, ne segnalano amministrativamente un’altra per detenzione di marijuana per uso personale e arrestano un uomo che deve scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementarne la percezione di sicurezza della cittadinanza, i Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito nello scorso weekend un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di pattuglie dedite ai controlli lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate nonché in prossimità dei luoghi interessati dalla movida.

Nel corso di tale servizio, sono state identificate diverse decine di persone, sottoposti a controllo 30 autovetture, 2 esercizi pubblici e 4 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Un uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di un coltello a serramanico e di un bastone di legno; un secondo individuo è stato segnalato alla prefettura per detenzione di marijuana per uso personale.

Un 35enne, invece, è stato tratto in arresto in esecuzione di un Ordine di espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzione Penale – di Brindisi, dovendo espiare, per cumuli, la pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dei reati di truffa e sostituzione di persona, commessi dall’anno 2017 fino all’anno 2021.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.