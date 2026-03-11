Una vita intera al servizio delle istituzioni e della collettività: questa mattina, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, si è svolta la cerimonia di consegna della Medaglia Mauriziana per dieci lustri di carriera militare.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Acquaro, ha conferito l’onorificenza a un ufficiale e tre sottufficiali che hanno segnato la storia recente dell’Arma nel territorio salentino per dedizione e professionalità:

– Tenente Colonnello Vito Luigi Coppola, Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Brindisi;

– Luogotenente Carica Speciale Luciano Calabretta, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Fasano;

– Luogotenente Carica Speciale Francesco Monaco, Comandante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano;

– Luogotenente Carica Speciale (in congedo) Angelo Rampino, già in forza al Nucleo Informativo del Comando Provinciale.

La Medaglia Mauriziana non è un semplice traguardo temporale, ma il simbolo di cinquant’anni di servizio meritevole, calcolati tra anni di comando e incarichi operativi. Durante il suo intervento, il Colonnello Acquaro ha lodato i premiati definendo l’onorificenza come:

” Prestigioso suggello a una carriera impeccabile, volta a garantire la legalità e la sicurezza del Paese attraverso l’osservanza dei più alti valori militari.”

L’evento, vissuto con profonda partecipazione emotiva, ha ribadito il legame indissolubile tra i Carabinieri e il territorio, celebrando figure che per decenni hanno rappresentato un presidio fondamentale di sicurezza e legalità per i cittadini.

La Medaglia Mauriziana: Onore a 10 Lustri di Carriera

Istituita nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia e riformata dalla Repubblica nel 1954, la Medaglia Mauriziana è una delle più prestigiose onorificenze militari italiane. Destinata a Ufficiali e Sottufficiali di tutte le Forze Armate (inclusi Carabinieri e Guardia di Finanza), premia l’eccellenza di una vita dedicata al servizio.

Il conferimento avviene tramite Decreto del Presidente della Repubblica e richiede il raggiungimento di 50 anni di servizio. Il calcolo dei “10 lustri” non è solo cronologico, ma include:

– Servizio effettivo prestato.

– Periodi di comando (valutati per intero).

– Imbarchi e reparti operativi (maggiorati del 50%).

– Missioni internazionali di pace.

La medaglia raffigura l’effigie di San Maurizio, patrono degli Alpini e dei Cavalieri, e si distingue per il caratteristico nastro verde. Sebbene storicamente legata all’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, oggi rappresenta il massimo riconoscimento per la longevità e il merito della carriera militare, spesso personalizzata con l’incisione del nome del decorato sul retro.