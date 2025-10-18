La Fns Cisl Taranto Brindisi accoglie con favore l’annuncio del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, relativo ai prossimi interventi strutturali che interesseranno anche la Casa Circondariale di Brindisi, storicamente segnata da gravi criticità legate a sovraffollamento e condizioni di vivibilità.

Da anni denunciamo la necessità di un piano straordinario di edilizia carceraria e di potenziamento del personale di Polizia Penitenziaria, ormai numericamente ridotto al limite della sostenibilità.

Le recenti parole del Ministro confermano finalmente l’attenzione del Governo verso una crisi che non è solo logistica ma anche profondamente umana e organizzativa.

Tuttavia non bastano solo gli annunci.

Occorrono tempi certi, investimenti mirati e una programmazione che tenga conto delle reali esigenze del territorio.

Tutte le carceri pugliesi, in particolare quella di Brindisi, hanno urgente bisogno di nuovi spazi, di ambienti adeguati al trattamento rieducativo e di condizioni di sicurezza e igiene, rispettose della dignità di chi vi lavora e di chi vi è ristretto.

Il personale penitenziario continua a garantire quotidianamente la sicurezza e la legalità, spesso in condizioni operative insostenibili, aggravate da turni massacranti e carenza di risorse.

È quindi indispensabile che i prossimi interventi prevedano non solo l’ampliamento delle strutture ma anche un piano straordinario di assunzioni, formazione e valorizzazione professionale.

La Fns Cisl Taranto Brindisi resta a disposizione per un confronto costruttivo con l’Amministrazione e con le istituzioni locali, affinché le parole si traducano in fatti concreti e in un reale miglioramento del sistema penitenziario brindisino.

Solo attraverso il rispetto della dignità del lavoro penitenziario si potrà restituire dignità all’intero sistema.

di Erasmo Stasolla – Segretario Generale FNS CISL Taranto Brindisi