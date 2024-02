Si è svolta in mattinata, presso la sede di Confesercenti Brindisi, la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi inseriti nell’iniziativa “Venezia a Brindisi”, in occasione del Carnevale 2024.

Una manifestazione organizzata da Confesercenti, Scuola CEF e Confcommercio per dare un contributo effettivo al rilancio dell’immagine del centro urbano, con il coinvolgimento dei commercianti della zona. Si invita la cittadinanza a partecipare a questi momenti di festa e serenità, con la possibilità di vivere il centro urbano in maniera ludica e diversa dal solito refrain della vita quotidiana.

Questo il programma delle iniziative previste.

Giovedi’ 8 febbraio (dalle ore 18.00)

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città della città (piazza Cairoli, corso Umberto, corso Garibaldi), con partenza da Scuola Cef in via De carpentieri n 7,

• Postazioni per trucco e acconciatura gratuite, a cura di Scuola Cef, con mostra di abiti e cappelli di

Angelo Antelmi, nei seguenti locali commerciali:

Vain Corso Garibaldi 60

Double B Corso Garibaldi 7

Marina Rinaldi Corso Roma 9

Novembre store Corso Umberto 7

Narciso dress & accessories Corso Garibaldi 69 – presso questo negozio si terrà inoltre la performance

hair fashion and music con Marcello Caforio sulle note del violinista Angelo Guarini.

• Aperitivi con musica veneziana di sottofondo nei seguenti bar del centro:

Senza pepe via Filomeno Consiglio

Rendez vous via Conserva 30

Barrique via Raffaele Rubini 5

Fermento via Raffaele Rubini 5

Typico via Raffaele Rubini 11

Materia via Raffaele Rubini 13

Anto’Square Corso Garibaldi 76

• Mostra fotografica sul tema “Il Carnevale di Venezia” a cura di Amedeo Gioia -Associazione culturale

Garofalo verde – via Tarantini n 36

Venerdi’ 9 febbraio (dalle ore 18.00)

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città della città (piazza Cairoli, corso Umberto, corso Garibaldi), con partenza da Scuola Cef in via De carpentieri n 7;

• Aperitivi con musica veneziana di sottofondo nei bar del centro.

Domenica 11 febbraio (dalle ore 10,00)

• Corteo marittimo di maschere veneziane, dalla Lega Navale di Brindisi con attracco su banchina Lungomare Regina Margherita – fronte Capitaneria – in collaborazione con il Circolo velico di Brindisi, Lega Navale, Capitaneria di Porto e Autorità portuale;

• Sfilata di maschere in stile veneziano lungo le vie principali della città (piazza Cairoli, corso Umberto, corso Garibaldi).

Per le foto si ringrazia Amedeo Gioia.