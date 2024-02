Si è svolta ieri, presso il Museo Archeologico “F. Ribezzo” di Brindisi, una iniziativa di solidarietà dedicata al Carnevale, in concomitanza con il “martedì grasso”. In programma costumi, danze e musiche dell’antica Roma per la terza edizione de “Il Carnevale con il clamore dei Saturnali”. L’evento festoso, che ha visto la partecipazione di tanta gente, è stata organizzata dal Polo Bibliomuseale di Brindisi, diretto dall’arch. Emilia Mannozzi, dalla Eridano Cooperativa sociale e da Mille Colori – Casa della Vita “San Francesco”. Un modo festoso e ludico di vivere l’ultimo giorno di Carnevale 2024 insieme.