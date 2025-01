Sono ben quattro le atlete pugliesi convocate per i Campionati del Mediterraneo Under 15 e Under 17 che si terranno a Vrsar, in Croazia, sabato 25 e domenica 26 gennaio: si tratta della sciabolatrice Alice Coco del Club Scherma San Severo, classe 2010, e delle spadiste Carola Calogiuri (Lame Azzurre Brindisi, nata nel 2009), Clara De Donno e Flavia Verri (ambedue tesserate per la Virtus Scherma Salento e nate nel 2010).

Sabato 25 gennaio spazio alle competizioni individuali Under 17, con tutti i 24 convocati azzurri in pedana, mentre domenica 26 gennaio al mattino saranno in pedana gli Under 15 (cioè coloro che sono nati nel 2010) mentre il pomeriggio è dedicato alle gare a squadre: l’obiettivo per l’Italia è migliorare il risultato di un anno fa quando a La Nucia, in Spagna, gli Azzurrini vinsero ben 20 medaglie di cui sei d’oro, cinque d’argento e nove di bronzo.

A dare ulteriore lustro alla scherma pugliese la presenza nella delegazione azzurra del Tecnico delle Armi Giulio Ceci e dell’arbitro internazionale Andrea Caldarulo che, pur essendo da tempo residente a Milano, si è formato dal punto di vista arbitrale nel GSA Puglia.

COMUNICATO STAMPA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA