Lunedì 10 Aprile, in occasione della Pasquetta, Carovigno si prepara ad organizzare un’iniziativa congiunta dedicata alla storia, arte, tradizione e natura promossa dall’Azienda agricola – Frantoio Tenute Parco Piccolo e l’Ets Le Colonne Arte Antica e Contemporanea.

Il programma delle attività, rivisitato a causa delle previsioni meteo non favorevoli, prevede un coinvolgente spettacolo di Pizzica che si svolgerà alle ore 12:30 nel Castello di Carovigno, oltre a visite nel maniero e nelle Tenute Parco Piccolo con laboratori di degustazione di olio extra vergine.

Esattamente a partire dalle ore 9.30 nella mattina e dalle 16.30 nel pomeriggio, presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si terrà una immersione nella storia: una visita guidata del piano nobile e dei misteriosi seminterrati condurrà i visitatori in un percorso di conoscenza che abbraccia oltre 1000 anni di storia, durante i quali il maniero fu fortezza inespugnabile, residenza per nobili feudatari, punto di riferimento artistico e culturale per la società tardo ottocentesca, contenitore culturale per la società contemporanea. Tra le Sale Storiche, sarà possibile visitare anche la mostra “Biro&Caffè” di Michele Palano, un’esposizione originale che consta di 74 disegni capaci di coniugare arte e gusto, con l’inusuale tecnica dell’Aromatic Painting.

Presso le Tenute Parco Piccolo, invece, i visitatori saranno accompagnati nell’antico casolare, attualmente Centro Visite tra gli Olivi, dedicato all’accoglienza di turisti, camminatori, cicloturisti, famiglie e scolaresche, dove si terrà una degustazione guidata di olii extra vergine di oliva, allo scopo di conoscerne differenti sentori e sapori, allenando il naso e il palato ad apprezzarne le caratteristiche distintive. Un’esperienza sensoriale a cui non solo i grandi, ma anche i più piccoli, rispondono con grande curiosità e voglia di assaggiare. Turni alle ore 11 e alle ore 15.

Alle 12:30 tutti in Castello per partecipare al coinvolgente spettacolo di Pizzica messo in scena dai ballerini della Scuola di Pizzica di San Vito dei Normanni.

Informazioni e prenotazioni:

Tenute Parco Piccolo : 39 333 8968642 (anche WhatsApp)

Castello Dentice di Frasso: 3791092451 – castellodicarovigno@gmail.com