“Non si può guardare al futuro senza volgere lo sguardo al passato ed alle tradizioni”, è il senso dell’intervento del capogruppo di CON alla Regione Puglia nel corso della conferenza stampa di questa mattina al Comune di Ostuni durante la presentazione del progetto della Cavalcata. “Un evento – ha proseguito Leoci – che rappresenta non solo una delle espressioni più autentiche della nostra identità culturale, ma anche un’occasione di valorizzazione del territorio e di promozione turistica.

“Con grande convinzione – ricorda il capogruppo di CON – , ho presentato un emendamento al bilancio del Consiglio Regionale che ha permesso di destinare un finanziamento a sostegno dell’iniziativa. Un gesto concreto per supportare una tradizione che, ogni anno, unisce la comunità ostunese e richiama visitatori da tutta la regione e oltre. Quest’anno ci sarà una grande novità: il 26 giugno si terrà una speciale anteprima, un’anticipazione suggestiva che porterà verso la consueta e attesissima celebrazione di agosto, con la storica cavalcata che sfila per le vie della città in un’atmosfera unica, fatta di devozione, storia e bellezza. Una volta di più ho voluto sottolineare quanto sia importante custodire e tramandare le tradizioni della nostra terra. Esse rappresentano la memoria collettiva, il senso di appartenenza, la forza delle radici.

“Investire nella cultura popolare – conclude il consigliere regionale Alessandro Leoci – non significa guardare al passato, ma costruire una visione consapevole del futuro, ancorata ai valori che ci rendono comunità. Un ringraziamento sentito a chi lavora con passione ogni anno per rendere possibile questo evento e a tutte le istituzioni e le realtà del territorio che collaborano per mantenerlo vivo e dinamico.”