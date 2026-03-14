Paura nella notte a Cellino San Marco, dove un’auto è stata distrutta da un incendio. Poco dopo la mezzanotte una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta in via Po per domare le fiamme che avevano avvolto una Range Rover Evoque.

L’intervento dei pompieri ha consentito di spegnere rapidamente l’incendio e di mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo potesse propagarsi o causare ulteriori danni.

Al momento non si segnalano feriti. Restano da accertare le cause dell’incendio, sulle quali potranno fare luce gli eventuali accertamenti delle autorità competenti.