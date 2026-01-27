Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della provincia di Brindisi. Nel pomeriggio del 10 gennaio 2026, nell’ambito dei rafforzamenti dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Brindisi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni ha tratto in arresto un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso di un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato due soggetti entrare all’interno di un garage situato nel centro cittadino. L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di sorprenderli all’interno del locale, dove è stato rinvenuto un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, nella loro immediata disponibilità.

Le successive attività di perquisizione hanno permesso di recuperare complessivamente oltre 100 grammi di hashish, risultato positivo ai test del Gabinetto di Polizia Scientifica.

Ulteriore sostanza stupefacente è stata consegnata spontaneamente da uno dei soggetti nel corso degli accertamenti.

La sostanza e il materiale rinvenuto sono stati sequestri e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, informata dell’attività svolta e in linea con la normativa di riferimento, ha disposto la liberazione dell’arrestato in attesa degli ulteriori sviluppi procedimentali.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, finalizzato ad accentuare i livelli di sicurezza percepita e reale sull’intero territorio della provincia di Brindisi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità penale potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.

Brindisi, 27.01.2026