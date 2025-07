Nuove opportunità professionali, nuove occasioni di incontro e partecipazione organizzate dai Centri per l’Impiego per le aziende e per chi è alla ricerca di occupazione nel territorio di Brindisi. Si è svolto in tal senso, lo scorso lunedì 7 luglio, presso gli uffici del Centro per l’Impiego di Brindisi il dell’Azienda Agricola Vivaistica di Leonardo Lapietra. Alla presenza della R ’, Alina Grigoras, e con il supporto degli operatori del servizio incontro domanda/offerta di lavoro del Cpi di Brindisi, sono stati ascoltati 24 utenti che si erano candidati all’offerta di lavoro come Impiegato amministrativo tramite il portale della Regione Puglia “Lavoro x Te”.

I DATI DEL 27° REPORT. Il 27° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche nella ‘bella stagione’ un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 72 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con ben 19 posizioni aperte. Al secondo posto si colloca il settore edilizia con 10 figure ricercate. Al terzo posto si inserisce il settore commercio, anch’esso con 10 figure richieste. A seguire, il settore pulizie nel quale si ricercano sei risorse. Tre posizioni aperte nel settore trasporti, tre nel metalmeccanico e tre in ambito amministrativo. Due figure richieste per il settore servizi alla persona, due per il settore sanità, due per il settore agricoltura e due per il comparto artigianato. E’ richiesto un lavoratore per l’ambito del tessile, uno per logistica, uno per impiantistica elettrica, uno in assistenza domiciliare e uno nel settore alimentari.

Si conta una posizione aperte per le categorie protette ex art 1 L.68/99.

Il report segnala inoltre una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Si consiglia inoltre di consultare il portale SINTESI Brindisi e i profili Google di ogni Centro per l’Impiego.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

CONTATTI

Ufficio Comunicazione Direzione Generale

Mail: comunicazione@arpal.regione.puglia.it

Ufficio comunicazione Ambito Territoriale di Brindisi

Mail: comunicazione.brindisi@arpal.regione.puglia.it

CPI Brindisi

Mail: ido.brindisi@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568068

CPI Francavilla Fontana

Mail: ido.francavilla@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568035

CPI Ostuni

Mail: ido.ostuni@arpal.regione.puglia.it

Numero di telefono: 0831 1568001