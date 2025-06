Ancora un passo avanti verso un mercato del lavoro più inclusivo e accessibile per tutti. In arrivo dal 30 giugno, anche nel territorio brindisino, il ‘Camper del Lavoro’, un innovativo servizio itinerante progettato per portare i Centri per l’impiego direttamente nel cuore delle comunità pugliesi. Progettato dall’agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Regione Puglia – ARPAL Puglia, in collaborazione con gli enti del terzo settore Consorzio Mestieri, Cefas Puglia e Consorzio Sale della Terra, il ‘Camper del Lavoro’ sfida le barriere fisiche offrendo servizi di orientamento, favorendo l’incontro domanda-offerta di lavoro anche nei luoghi più esposti e lontani dai Centri per l’impiego.

L’obiettivo è offrire consulenza sulle politiche attive del lavoro, realizzando azioni concrete che favoriscano l’inclusione lavorativa contrastando i possibili fenomeni di caporalato, portando informazione, tutela e opportunità ai cittadini della Regione. La prima tappa prevista nel territorio brindisino è a Villa castelli presso Piazza Municipio, il prossimo 30 giugno. Seguono gli appuntamenti del 1° luglio a Erchie, presso Atrio Palazzo Ducale, il 2 luglio a San Pietro Vernotico presso Piazza del Popolo e il 3 luglio a San Vito dei Normanni presso Piazza Carducci.

Grande affluenza e partecipazione registrate nelle tappe del Recruiting Day – Last Call for Summer nell’ambito territoriale Brindisi-Taranto, svoltosi simultaneamente nei Centri per l’impiego di Brindisi e Ostuni lo scorso 17 giugno e giovedì 19 giugno nel Centro per l’impiego di Manduria e che avrà una prosecuzione a Ginosa, presso Palazzo di Delegazione di Marina di Ginosa il 26 giugno dalle 10:30 alle 16:30.

Grandi numeri anche per il settore socio sanitario nello Job Day svoltosi lo scorso 19 giugno a Mesagne presso il Castello Normanno Svevo e che avrà un prosieguo giovedì 3 luglio, dalle 9,30 alle 12,00, presso il Centro per l’impiego di Brindisi, Sala Convegno del Palazzo della Regione Puglia. Molteplici le aziende del territorio che hanno aderito all’iniziativa, offrendo una grande opportunità a coloro i quali vorrebbero inserirsi professionalmente nel settore socio sanitario.

Intanto, il 24° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, conferma un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 82 annunci attivi, per un totale di 140 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto sanità con ben 57 posizioni aperte in virtù anche del Job Day Sanitario. Al secondo posto si collocano il settore turismo e ristorazione con 12 figure richieste, di pari passo con il settore commercio nel quale si ricercano sempre 12 risorse. Al terzo posto c’è il comparto impiantistica elettrica con nove risorse richieste. Sette figure cercate nel settore metalmeccanico e in edilizia. Sono invece sei le risorse richieste nel comparto pulizie. Quattro le posizioni ricercate per il settore tecnico, tre per trasporti, tre per il comparto marketing, tre per logistica e tre per amministrativo. Due per servizi alla persona e due per artigianato. E’ richiesto un lavoratore per il comparto informatico, uno in assistenza domiciliare, uno nel settore alimentari, uno per agricoltura e zootecnia

Si contano quattro posizioni aperte per le categorie protette ex art 1 L.68/99 e due posizioni aperte riservate alle altre categorie protette ex art.18 L.68/99.

Completano l’offerta una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero attraverso la rete EURES, che promuove la mobilità professionale in ambito europeo.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PUGLIA

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it

