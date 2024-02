I consiglieri comunali Lino Luperti e Michelangelo Greco aderiscono alla manifestazione della Cgil, prevista per domani, martedì 6 febbraio 2024, per protestare contro la chiusura del Centro Anti Violenza di Brindisi.

“Si tratta di una decisione – affermano Luperti e Greco – che penalizza donne e bambini costretti a vivere una condizione di fragilità determinata da motivazioni che non dipendono da loro. Le istituzioni non possono ridimensionare un servizio di tale importanza ed hanno l’obbligo di individuare soluzioni immediate e praticabili”.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali di Brindisi