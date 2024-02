Il Movimento 5 Stelle di Brindisi esprime il proprio compiacimento per la giusta soluzione trovata sulla vicenda del centro Crisalide. L’intesa tra le varie parti in causa è stata favorita dal tempestivo intervento dei tecnici regionali dell’assessorato al Welfare che hanno saputo trovare una sintesi tra le aspettative dei comuni interessati e le legittime rivendicazioni sindacali che puntavano a tenere attivo un servizio ormai in piedi da 25 anni salvaguardando tutte e 8 le unità operative.

L’impegno di tutte le parti in causa è stata una buona dimostrazione che quando si vuole si può dire un forte NO alla violenza.

Movimento 5 Stelle Brindisi