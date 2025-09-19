L’estate è finita, ma la voglia di divertirsi no! Il Centro Commerciale AppiAnticA di Mesagne è felice di invitare bambini e famiglie a un nuovo ciclo di spettacoli, in programma nei prossimi due weekend. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno di sabato e domenica, e ognuno sarà un Superfantastico Baby Day.

Il format di intrattenimento accoglierà grandi e piccini in un’atmosfera magica, grazie a un’invasione di personaggi e artisti pronti a stupire: maghi, cosplayer, performer, circensi, artisti di strada, mascotte e personaggi delle fiabe, per un coinvolgimento totale reso ancora più suggestivo da luci e musiche.

Il primo appuntamento, sabato 20 settembre, ospiterà lo show “Prisca e le Mille bolle Blu” per l’incanto di tutti, con performance di animatori e la creazione di oggetti fantasiosi. La magia continuerà con uno spettacolo di burattini. Tra gag e battute, il teatrino delle fiabe coinvolgerà i più piccoli con le avventure di personaggi divertenti, narrate da due simpatici cantastorie.

Domenica 21 settembre, sarà la volta di “Yurillusionist & Friend”. In scena, Yuri Cirillo, noto come Mago Yuri, un prestigiatore professionista tre volte finalista ai campionati italiani di magia, dove ha conquistato un podio nel 2018. Ha vinto numerosi e prestigiosi premi a livello nazionale ed è detentore di un Guinness World Record per lo spettacolo di magia più lungo del mondo. Il pomeriggio continuerà con i Trampolieri Struzzo e un coloratissimo raduno di Mascotte.

Sabato 27 settembre tutti ad attendere Oscar Strizzi e le sue illusioni magiche. Saranno i disegni realizzati con sabbia e ombre cinesi a “parlare” attraverso le mani di un autentico poeta della manipolazione. Forme e fisionomie riconoscibili in tutto il mondo si presenteranno agli occhi incantati degli osservatori. Durante l’evento, i bambini, guidati da un assistente, potranno partecipare a un laboratorio di teatro delle ombre cinesi usando materiali di riciclo, sperimentando l’uso dei colori e apprendendo nuove tecniche creative. Non mancherà l’animazione con le Principesse delle Favole.

Domenica 28 settembre, spazio all’intrattenimento in compagnia dei Supereroi con la Genkydama cartoon band. L’evento sarà arricchito da balli e musica da condividere e immortalare con selfie e foto ricordo.

Gli spettacoli si terranno nelle date indicate a partire dalle 17:00. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.