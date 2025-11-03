Grande prestazione per Chiara Panzera, protagonista assoluta della prima prova di qualificazione interregionale di spada femminile, svoltasi nel fine settimana al Palamartino di Bari. L’atleta ha conquistato il primo posto, imponendosi in finale su Violeta Ramirez (Club Scherma Bari) con il punteggio di 15-12, e ottenendo così la qualificazione alla prova nazionale di Roma, in programma dal 21 al 23 novembre prossimi.

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta l’area interregionale, offrendo un alto livello tecnico e competitivo.

Ottime prove anche nel settore maschile, dove Samuele Di Coste e Simone Toscano, rispettivamente quinto e sesto classificato, hanno centrato a loro volta la qualificazione per la fase nazionale.

A completare le classifiche dei portacolori del club:

• Spada femminile: Jasmine Amidei (5ª), Lucrezia Orlando (15ª), Agnese Elmo (23ª)

• Spada maschile: Federico Lisi (35º), Tobia Rosato (39º)

Alla prova nazionale di Roma parteciperanno anche Miriana Morciano e Carola Calogiuri, già qualificate in precedenza, che si uniranno al gruppo per rappresentare al meglio la società nella capitale.

Nel frattempo, le atlete Chiara Panzera e Lucrezia Orlando sono attese tra le protagoniste della prova internazionale Under 23, in programma a Brindisi domenica 9 novembre 2025, appuntamento che vedrà in pedana le migliori promesse della scherma italiana ed europea.

Durante la stessa giornata di gare si è svolta inoltre la premiazione della Puglia Cup Under 14 – stagione 2024/2025, che ha visto la giovane Martina Zezza premiata per gli ottimi risultati conseguiti nella stagione precedente.

I risultati del fine settimana confermano l’ottimo stato di forma del gruppo, la solidità della società scherma Lame azzurre Maestri Zumbo e l’impegno costante della formazione giovanile, sempre più protagonista nel panorama regionale e nazionale.