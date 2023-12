“Brindisi a Natale 2023”, il cartellone di appuntamenti organizzato dal Comune di Brindisi, incontra la musica di “Christmas in Jazz”, concerto in programma giovedì 21 dicembre con inizio alle ore 18.30 nei pressi dell’intersezione dei corsi di Brindisi, con protagonisti Antonio Di Lorenzo, Davide Saccomanno e la special guest Jodie Gentile. Lo spettacolo unisce la tradizione natalizia italiana con le influenze internazionali del jazz e del pop, creando un affresco sonoro coinvolgente e variegato.

Antonio Di Lorenzo e Davide Saccomanno non sono un semplice duo, ma un sodalizio musicale collaudato, fortificato da oltre vent’anni di esperienza in giro per il mondo avendo condiviso il palco con leggende del jazz e del pop mondiale come, tra gli altri, Lucio Dalla, Paolo Conte e Vinicio Capossela. La combinazione della voce e dell’organo Hammond di Saccomanno con la batteria e le percussioni di Di Lorenzo ha già conquistato un gran numero di platee. L’incontro con Jodie Gentile aggiunge una nuova dimensione all’intesa: con la sua voce raffinata, Jodie si è esibita nei migliori club di Milano e Las Vegas, oltre a collaborare con nomi di spicco come Arthur Miles.

La sua presenza in “Christmas in Jazz” eleva ulteriormente la qualità dello spettacolo, che non si limita a ripercorrere i classici natalizi italiani, ma si spinge oltre incorporando le Christmas songs di Frank Sinatra, le canzoni di pace di John Lennon e dei Beatles, e il rock storico. La varietà di generi e influenze è la cifra stessa dello spettacolo, pensato per attraversare tutti i gusti regalando qualità e versatilità. Dunque, qualcosa di più di un concerto, una vera e propria esperienza musicale, un viaggio attraverso culture ed epoche musicali differenti, un ponte tra passato e presente.

“Christmas in Jazz” è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica di qualità e per chi cerca un modo diverso di vivere lo spirito della festa: la fusione di talento, esperienza e stili si aggiunge a quella tra magia del Natale e l’eleganza del jazz e del pop. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera sonora intensa e raffinata, ricca di storia ed emozioni, una serata di pura bellezza musicale destinata a lasciare un’eco ben oltre il tempo di una stagione festiva.

Programma completo di “Brindisi a Natale 2023” su rebrand.ly/BrindisiaNatale.