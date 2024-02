Dal 6 al 10 febbraio, l’emittente radiofonica Ciccio Riccio sarà presente a Sanremo per darvi un assaggio dal vivo della 74^ edizione del Festival della canzone italiana. Marcello Biscosi e Ignazio Deg, due volti noti del mondo radiofonico, saranno gli inviati di Ciccio Riccio e avranno il privilegio di intervistare sia i cantanti in gara che di raccontare l’atmosfera magica che si vive nella città dei fiori durante questo sensazionale evento. A loro affiancherà Mattia Saracino, che grazie alle sue abilità di social media manager e content creator, avrà il compito di catturare con immagini e video tutte le acrobazie di Biscosi e Deg, regalando così ai fan un’esperienza ancora più coinvolgente.

La presenza di Ciccio Riccio a Sanremo si rivela particolarmente importante quest’anno, considerando il gran numero di artisti pugliesi in gara. Negramaro, Emma, Amoroso, Diodato e Maninni rappresentano l’eccellenza artistica della regione e Ciccio Riccio si farà portavoce della loro musica e talento, offrendo così una vetrina senza precedenti. Inoltre, durante la serata cover, ci sarà un’ulteriore presenza salentina con i Boomdabash, che insieme agli altri artisti porteranno tutto il calore e l’energia del Salento sul palco di Sanremo. Ma andiamo oltre la musica, perché Ciccio Riccio non si limita a raccontare solo le performance dei cantanti.

Infatti, l’emittente radiofonica si impegna anche a valorizzare i prodotti e la cultura della Puglia. Grazie alla collaborazione con la concessionaria Demarauto di Brindisi, Ciccio Riccio sbarcherà a Sanremo a bordo di un mezzo elettrico ID Buzz della Volkswagen, contribuendo così ad un’esperienza più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Non solo, gli inviati di Ciccio Riccio porteranno con sé anche prelibatezze pugliesi: i vini delle Cantina Due Palme, rinomata azienda vinicola della regione, e le dolci creazioni di Fabio Ravone, pasticcere pugliese di fama internazionale.

“Ciccio Riccio Puglia Destinazione Sanremo” è il claim che Ciccio Riccio ha scelto per promuovere la sua straordinaria presenza al festival.

Non perdete l’opportunità di seguirli su Ciccio Riccio e sui suoi canali social, dove potrete gustare le interviste in video ai cantanti e immergervi completamente nell’atmosfera unica di Sanremo. Per tutti gli amanti della musica e della buona cucina, Ciccio Riccio rappresenterà una piacevole compagnia durante il Festival di Sanremo, offrendo un viaggio ricco di emozioni, intrattenimento e soprattutto un forte legame con la Puglia, la sua terra d’origine. Sintonizzatevi su Ciccio Riccio e preparatevi ad una piacevole avventura radiofonica che vi porterà direttamente nel cuore di Sanremo!