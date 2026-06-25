A un anno dalla prematura scomparsa di Angelo De Luca, la trasmissione Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza ricorda l’amico fraterno e co–autore del programma con uno speciale radiofonico che sarà in onda, eccezionalmente, sabato 27 giugno dalle ore 22.00 alle ore 24.00 sulle frequenze di Ciccio Riccio. Angelo continua a vivere nel ricordo e nel cuore degli amici, colleghi e artisti che ne hanno raccolto l’eredità e l’esperienza radiofonica continuando a celebrare uno degli appuntamenti più longevi e seguiti dell’etere pugliese.

Una bella storia di radiofonia realizzata con grande passione, determinazione e immutata resistenza.

La storia di Angelo alla radio è fatta di programmi innovativi e intuizioni artigianali che diventano illuminazioni, ballate blues, suoni psichedelici, canzoni d’amore e ritmi incandescenti.

Materia e bellezza tinti di blues e rock insieme all’interesse per la cultura locale e per la scena musicale pugliese. La voce di Angelo denotava una spiccata personalità immediatamente riconoscibile.

Angelo ha sempre cercato di creare qualcosa di nuovo e di interessante per tutti, pubblico, collaboratori e speaker radiofonici.

Ad Angelo piaceva raccontare le storie degli artisti di “culto”, a volte poco fortunati e sconosciuti, ma riusciva nell’intento di incuriosire l’ascoltatore per il suo modo di narrare ed esprimersi con tono garbato e profondo.

Angelo era ironico e dolce, a volte un mix unico di sarcasmo, passione e rabbia creativa.

Fondamentalmente era un’anima libera e rumorosa, intrisa di blues’n’roll. Angelo è stato il nostro compagno di strada, un’amicizia fuori dal comune che affonda le radici nei vecchi valori umani del passato ma calata nel mondo moderno. Ritratto di una fratellanza che continua a emozionare insieme alle tante canzoni, artisti e gruppi scoperti insieme.

Essi rimangono una splendida colonna sonora della vita vissuta nel corso degli anni negli studi radiofonici e nelle nostre famiglie.

Saremo per sempre consapevoli di esserci amati e rispettati come fratelli. Quello che la natura non ci ha concesso di avere, lo abbiamo ritrovato, tenendoci per mano, lungo il nostro percorso umano, musicale e radiofonico.

Sabato 27 giugno alle ore 19.00, presso la chiesa San Giustino De Jacobis nel rione Bozzano, sarà celebrata una Santa Messa per ricordare Angelo De Luca a un anno dalla scomparsa.

MARCO GRECO