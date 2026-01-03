La chiusura del ciclo dei rifiuti – a Brindisi come nel resto della Puglia – è un tema annoso: l’assenza di soluzioni chiare costringe a notevoli aggravi di costi ed inefficienze che ricadono sui cittadini. Ogni volta che l’emergenza stringe ritornano in discussione soluzioni di scarsa prospettiva come l’ampliamento degli impianti di discarica esistenti, già sotto notevole pressione e con non poche criticità ambientali. È il caso della discussione che sta animando in questi giorni la politica locale e sulla quale è intervenuto il Sindaco Marchionna con una propria proposta.

A nostro avviso spetta ai tecnici la valutazione ultima e non può essere una presa di posizione politica a stabilire se l’ampliamento di una discarica possa causare più danni che benefici.

Il contributo del Sindacato – della UIL di Brindisi in modo particolare – è da sempre orientato a stimolare la necessità di soluzioni moderne e di prospettiva capaci di guardare ai prossimi decenni più che all’emergenza contingente e capaci di creare, da una emergenza, nuovo lavoro stabile.

Crediamo che il territorio di Brindisi, per la sua storia industriale e le condizioni che vive da tempo sul tema della gestione dei rifiuti, sia idoneo ad ospitare impianti innovativi come i moderni Termovalorizzatori di nuova generazione attraversi i quali i rifiuti a fine vita possono generare energia senza saturare inutilmente impianti di accumulo come le discariche.

Siamo consapevoli che anche in una prospettiva di questo genere non sarebbero poche le criticità da affrontare, i pareri tecnici da acquisire e l’opinione pubblica da rassicurare ma certamente si tratterebbe di una ipotesi ed una direzione a lungo termine che chiuderebbe in modo più efficiente di una discarica il Ciclo dei Rifiuti e contribuirebbe a diminuire notevolmente il costo dei Tributi per le famiglie brindisine.

Ipotesi come questa, inoltre, contribuirebbe in modo decisivo a quella Transizione Energetica, Ecologica ed Industriale di cui si fatica ancora a vedere progettualità concretamente attuate.





UIL BRINDISI​