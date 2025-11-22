l’associazione culturale “Il cigno blu” di Brindisi ospita sabato 22 novembre alle ore 18.30 presso la Casa di Quartiere Minimus, la presentazione del libro di Maria Grazia Toscano, “L’aquilone”, edito PAV.

Impegnata nel dialogo sara’ Anna Leo, Sociologa e scrittrice.

Le letture a cura di Gabriella Siciliano, insegnante di scuola primaria.

Al termine della discussione, una degustazione di pettole allietera’ la serata.

Descrizione del libro.

L’aquilone: una ripartenza alla vita è una storia di resilienza, di scoperta di sé e di come anche le piccole cose possono portare grandi cambiamenti. Un viaggio emozionante che ci ricorda che la vita è fatta di alti e bassi, ma che possiamo sempre risollevarci e volare ancora una volta.

Attraverso le sue avventure nel mondo del volo libero, Mary incontra nuove persone, affronta le sue paure e impara a perdonare se stesso. Ma la vera sfida è quella di trovare il coraggio di amare di nuovo e di lasciarsi andare alle emozioni.

L’autrice.

Maria Grazia Toscano e’ una scrittrice abruzzese originaria della Calabria. Dopo aver conseguito il diploma Magistrale a Reggio Calabria, intraprende il lavoro di Docente, dalla Scuola dell’infanzia agli Istituti Superiori, con straordinaria passione. La svolta cruciale nella sua carriera accademica, che si riverserà nella sua vita, è lo studio dello sviluppo dell’età evolutiva, coronato dal conseguimento della Laurea in Scienze Pedagogiche con specializzazione in autismo. Ha scritto il libro “Con gli occhi nel mondo”, edito da Booksprint, che rivela uno squarcio nel mondo degli invisibili, di tutte quelle persone costrette a intraprendere viaggi della speranza per poter sopravvivere. Impegnata nel sociale con delle ONG in sostegno dei bambini.

Fonte. Sito internet “Autori poeti e poesie”.

Appuntamento quindi per sabato 22 novembre presso il Bastione di Porta Mesagne in Brindisi.

Ingresso libero e gratuito.

Info Evento. Email ilcignoblubrindisi@virgilio.it

Brindisi (Brindisi)

Via Bastioni San Giorgio 64

Ore 18:30

ingresso libero

Info. 351.7759324